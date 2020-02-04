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В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса

В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
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