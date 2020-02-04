В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбург возвращаются последние Российские туристы из Китая, из-за вспышки коронавируса