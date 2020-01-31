Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года

Животные-метеорологи из Екатеринбургского зоопарка предсказали погоду на весну 2020 года