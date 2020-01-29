В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике
В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике