В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство нового автовокзала "Золотой" на Ботанике