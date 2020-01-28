Фотогалереи
В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании
Новости 24
Следователи СКР заберут себе дело об избиении врача скорой помощи в Екатеринбурге
«Вынесли из дома бездыханное тело»: на Сортировке произошел пожар в 10-этажном доме
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
В УрФУ официально представили нового декана журфака
СвЖД обеспокоена ростом количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов в 2019 году
В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 40 человек из-за пожара в 16-этажке
Ездили лечиться в соседний город: в уральском селе за семь миллионов открыли новенький ФАП
Лайнер, вылетевший в Екатеринбург, аварийно возвращается обратно
Больницы Свердловской области готовят к приему пациентов, зараженных короновирусом
В Екатеринбург привезли восемь отремонтированных вагонов метро
В Екатеринбурге под суд отправили работницу фонда капремонтов за откаты на 10 миллионов
На Ботанике начинается строительство нового автовокзала
Разлетятся по всему миру: уральцы отправили больше тысячи открыток с архивными фотографиями Бажова
Свердловские власти проверят скандальную больницу в Богдановиче
Гордума Екатеринбурга временно отложила смену «прописки» в ЦУМ
Минздраву вынесли предупреждение за вторичные простыни из морга в уральской больнице
На Урале число жителей сократилось почти на пять тысяч
Счетная палата Екатеринбурга проверяет «Гортранс» из-за высоких цен на проезд
Поехал домой на «попутке» и пропал: на Урале месяц ищут молодого отца с татуировками на пальцах
«Эвауировали почти 400 человек»: в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании приостановили работу Северного автовокзала