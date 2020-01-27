Фотогалереи
Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста

Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста
Новости 24
Банде «черных риэлторов», обманувшей 19 человек в Первоуральске, грозит до десяти лет лишения свободы
В Свердловской области ищут очевидцев лобового столкновения «Дэу Нексии» и «Ягуара ХJ»
Прокуратура Екатеринбурга проверит, в каких условиях работали водители скорой, решившие устроить забастовку
Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину
Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге
На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3 % в 2019 году