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Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими
Новости 24
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