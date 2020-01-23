Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими

Ученые из УрФУ предлагают использовать для лечения короновирусной инфекции в Китае, противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный ими