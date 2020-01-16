Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей