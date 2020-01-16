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Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей

Специалисты ГИМС проверили пригодность льда ВИЗ-пруда для организации крещенских купелей
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