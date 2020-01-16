Фотогалереи
Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета

Открытие циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета
Новости 24
Власти Екатеринбурга отчитались об уборке снега
«Ах, Сибирь, моя Сибирь!»: летчик-герой Юсупов показал красоты Байкала из кабины пилота
В конце января между Екатеринбургом и Казанью начнет курсировать прямой поезд
Новый поезд Екатеринбург – Казань начнет курсировать на СвЖД с 24 января
В аэропорту Кольцово открылись комнаты для курения
Мужчину, обвиняемого в убийстве во время ограбления банка «Открытие» в Екатеринбурге, проверят на вменяемость
В Каменске-Уральском электропоезд сбил пьяного мужчину
Пытался «отмазать» жену: двух уральцев оштрафовали на миллион за взятку полицейскому
Свердловчане стали в два раза реже болеть ВИЧ
Уральского «гряземеса» оштрафовали за парковку под окнами соседки
Уже прилетел на сборы: в сборную «Урала» пришел новый футболист
От удара начались схватки: в Екатеринбурге перевернулась машина с роженицей
Поставят новые фонари и спортплощадку: в Екатеринбурге благоустроят Парк Чкалова
В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя
Облегчит семьям решение жилищного вопроса: как изменится рынок недвижимости в Екатеринбурге из-за выплат за первого ребенка
Не больше 20 человек на льду: свердловские спасатели тщательно проверяют купли перед крещенскими купаниями
Помешала теплая погода: в четырех уральских городах не будут работать купели
В Екатеринбурге еще на 24 участках запретят остановку
Свердловская Росгвардия поймала 300 охранников, ходивших на работу без формы и бейджа
«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента