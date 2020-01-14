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В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"

В Екатеринбурге прошел последний, 20-й рок-фестиваль "Старый новый рок"
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