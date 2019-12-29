В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
В Екатеринбурге состоялся забег Дедов морозов
Из Екатеринбурга в Верхотурье в праздник Святого Симеона для паломников запустят бесплатную электричку
Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность, совершил посадку в Екатеринбурге