100 главных кадров 2019 года от КП-Екатеринбург

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в служебном помещении метро, на станции 'Площадь 1905 года'

Музыкальный фестиваль 'Старый новый рок 2019'. Мужчина встал с инвалидного крела во время выступления группы 'Нейромонах Феофан'.

Уральские 'моржи' читают книги сидя в проруби

Цыган Дмитрий Пестриков во время вынесения ему приговора. Он был признан организаторм нападения на семью казака Олега Шишова, который защищаясь открыл стрельбу по нападающим убив двух из них

Врачи медицины катастроф на вертолете санитарной авиации доставили туристку Елену Осипову, отморозившую ноги . Она вместе с подругой Еленой Подкорытовой, которая погибла от переохлаждения, отбилась от основной группы во время похода на севере Урала.

Аэропорт 'Кольцово'. Лис Фокс кинолога Уральской таможенной службы в зале прилетов международных рейсов во время тренировки

Цыганский ребенок-попрошайка во время метели в городе

Рабочий и сотрудница полиции осматривыют ледяную свинью-копилку, разбитую неизвестными, и укравшими из нее мелочь

Прокуратура Свердловской области возобновила расследование о гибели группы под руководством Игоря Дятлова. Журналисты фотографируют уголовное дело о гибели группы туристов, студентов УПИ (Уральский политехнический институт) в окрестностях горы Холатчахль

Девушка расплескивает кипяток на люду городского пруда, участвуя в 'Дубакчеллендж'

Ольга Росихина совладелица части помещений мебельного центра 'ЭМА' беседует с полицейскими, после того как люди ее бывшего мужа и владельца мебельного центра Андрея Калетина, пытались забаррикадировать вход в принадлежащую ей часть здания.

Врачи ЦГБ№3 во время проведения вакцинации от кори на рынке 'Таганский рад'. Прививки ставят бесплатно всем мигрантам и сотрудникам рынка для профилактики распространения болезни

Ребенок сидит на ступенях лестницы в администрации Екатеринбурга, пока его родители стоят у кабинета управления образования, из-за того, что их детей без привывок не допустили в школы и детские сады

Редкое для города явление, белки в Харитоновском парке

Участники соревнований по скоростному спуску на коньках во время прохождения дистанции

Анна Кузнецова - Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, у кувеза с недоношенным ребенком, во время визита в Свердловский областной перинатальный центр

Аргентинская дзюдоистка Паула Парето завоевала золотую медаль, победив Хулию Фигероа на турнире по дзюдо 'Большой шлем - 2019'

Футболист Павел Погребняк уходит с поля по время матча ФК 'Урал' 0 - 1 ФК 'ЦСКА'

Митрополит Кирилл во время богослужения в сквере у драмтеатра, где планировалось построить храм святой Екатерины

Дети обедают с школьной столовой