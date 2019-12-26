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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел техническую приемку ледового городка
Новости 24
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