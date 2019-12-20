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На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад

На Екатеринбург обрушился сильный снегопад
Новости 24
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Стало известно, когда семья убитой Ксении Каторгиной продаст машину девушки
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