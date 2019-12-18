Фотогалереи
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Новости 24
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД останавливают школьников нарушающих ПДД по пути в школу
В Екатеринбурге на развитие культуры и искусства выделили дополнительные деньги
В Екатеринбурге скоростную железнодорожную магистраль до Челябинска включили в проект развития города
В Нижнем Тагиле с первого февраля изменят схему движения общественного транспорта
Связь для ёлки: МегаФон привез базовую станцию в лес
В Екатеринбурге затопило улицу возле ТЦ «Карнавал»
Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние каникулы на СвЖД
Уральские таможенники уничтожили полторы тонны яблок-нелегалов
Ремонт в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге закончат к 23 декабря
«Из искореженной машины вытаскивали спасатели»: на свердловской трассе в «снежном» ДТП пострадала беременная женщина
Жители Екатеринбурга предложили отреставрировать несколько культурных объектов
Уральские таможенники прикрыли контрабанду леса на 10 миллионов
Пьянствовали, матерились и приставали к людям: в Екатеринбурге за сутки поймали шестерых пассажиров-дебоширов
Погибшей под поездом девушкой оказалась студентка екатеринбургского колледжа
Под Новый год свердловчане закупили в подарок 111 тонн товаров с AliExpress
Составлен список регионов России, где женщины работают больше всего