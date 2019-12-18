Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Спасение экскаватора провалившегося в болото при стороительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму