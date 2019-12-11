Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Ликвидация пожара на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге