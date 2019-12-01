Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
В Москве состоится научная конференция к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства