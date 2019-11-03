Фотогалереи
Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около поселка Большое Седельниково
Новости 24
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