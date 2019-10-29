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Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км

Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
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