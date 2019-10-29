Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км
Открытие реконструированого участка дороги Екатеринбург-Тюмень на 159-168км