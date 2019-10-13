Фотогалереи
В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины
Новости 24
Один из крупнейших поисковых отрядов Урала прекратил поиски молодой мамы из Екатеринбурга
Опрос по выбору места строительства храма в Екатеринбурге завершился
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