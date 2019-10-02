На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход
На 38-м километре трассы Екатеринбург-Полевской установили проекционный пешеходный переход