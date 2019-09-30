Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга