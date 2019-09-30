Фотогалереи

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга

Открытие памятника бойцам росгвардии погибшим при выполнении воинского долга
Новости 24
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