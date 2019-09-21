Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Пилот самолета, который сел в кукурузном поле, стал почетным зрителем на финале чемпионата мира по боксу
На заднем сидении была внучка: в Екатеринбурге женщина на Lexus спровоцировала аварию с четырьмя автомобилями
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