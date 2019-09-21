Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге