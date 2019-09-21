Фотогалереи
Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Закрытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Новости 24
Пилот самолета, который сел в кукурузном поле, стал почетным зрителем на финале чемпионата мира по боксу
«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Спартаку»
На заднем сидении была внучка: в Екатеринбурге женщина на Lexus спровоцировала аварию с четырьмя автомобилями
Три человека пострадали в массовой аварии на Блюхера
Губернатор Куйвашев пробежал «Кросс нации» вместе с министром спорта РФ
Боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира
Под Екатеринбургом сгорел цех по производству кошачьего корма
На следующей неделе на Урале пройдут празднования в честь перенесения мощей святого праведного Симеона
Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры
Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый
Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ
Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге
Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия