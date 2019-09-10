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В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовых ведомств
Новости 24
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