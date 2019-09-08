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Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Новости 24
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