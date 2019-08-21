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Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена

Глава Екатеринбурга Высокинский осмотрел точки города, где могут пройти линии метрополитена
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