День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
День города. Екатеринбург отпразновал свой 296й день рождения
«Назло врагам»: уральский полицейский, которого лишили медали в Китае, взял «серебро» в другой дисциплине