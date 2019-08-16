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В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов

В Екатеринбурге презентовали машины Яндекс.Такси для перевозки инвалидов
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