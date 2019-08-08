Фотогалереи
Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области

Гарнизонный развод в честь 100-летия ГУ МВД по Свердловской области
Новости 24
В Екатеринбурге выпускникам детского дома, восемь лет ждавшим жилья, выдали квартиры в Академическом
Под Кушвой в столкновении «Хендэ Акцент» и «ВАЗа» пострадали три человека
В Каменске-Уральском вандалы разломали «скамью примирения»
«Бытовая ситуация»: на Урале к работнице ЖД станции пришел муж с ножом
У погибшего на Урале рабочего завода осталась жена и двое детей
Екатеринбуржцев ждут на чистку исетской набережной
УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
На Екатеринбургской трассе столкнулись разрисованная «Нива» и грузовик
Свердловский оркестр даст концерт военным в Ачинске, где недавно прогремел взрыв на складе с боеприпасами
В Екатеринбурге останется один гипермаркет «Карусель»
«БКС Брокер» приготовил своим клиентам обучение инвестированию в подарок
В Екатеринбурге временно закроют участок на 8 Марта
Гулять так гулять: аналитики подсчитали, сколько екатеринбуржцы тратят на еду в путешествиях
На Урале предприниматель предлагает пенсионерам продавать урожай в его магазине
На Урале прокуратура по факту гибели рабочего проверит завод