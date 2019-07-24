Фотогалереи
Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ: "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"
Новости 24
Почти всю жизнь: Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет
В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья
Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию