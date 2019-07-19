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В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП

В Свердловской области начался проект "Детство без опасности" для снижения детского травматизма при ДТП
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