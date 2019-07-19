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В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус

В Екатеринбурге проходит технические испытания новый электробус
Новости 24
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
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На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
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На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
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