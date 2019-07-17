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Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском

Ремонт дороги на трассе М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском
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