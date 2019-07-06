Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"
Уличный художник Покрас-Лампас раскрасил площадь 1й пятилетки в рамках фестиваля "Стенография"