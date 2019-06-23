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Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"

Соревнования курсантов военных ВУЗов "Курсантский бросок"
Новости 24
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