Фотогалереи
Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"

Открытие скульптурной композиции посвященной волейбольному клубу "Уралочка"
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