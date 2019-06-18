Фотогалереи
Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила

Объезд объектов где ведется реконструкция или планируется строительство, в рамках подготовки в 300-летию Нижнего Тагила
Новости 24
На разработку ушло 8 лет: уральский ученый придумал как засадить регион уникальным хвойным лесом
В Алапаевске директор «Водоканала» выписал себе премий на 5 миллионов рублей
В Асбесте прокуратура помогла пекарям получить годовой долг по зарплате
В Екатеринбурге владельцы киосков боятся потерять насиженные места
Украинские спасатели подключились к поискам уральского дайвера в Черном море
В Екатеринбурге задержали беглеца, разыскиваемого 10 лет за преступление в Казахстане
В Академическом родителей научат ненавязчиво контролировать детей в Интернете
Tele2 запускает социальный тариф
В Екатеринбурге гонщик-дебошир разбил чужую машину, которая не уступила ему дорогу
Ройзман предложил потеснить резиденцию свердловского губернатора ради нового храма
В Екатеринбурге выпустили «навигатор» для семей с детьми-аутистами
«Не выдержал огромного давления»: губернатор Куйвашев отреагировал на суицид экс-начальника СвЖД
В Екатеринбурге на 10 дней закроют движение по улице Гастелло и переулку Широкий
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговому финансированию клиентов малого бизнеса