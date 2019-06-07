В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором
В ГКБ№7 прошли учения по работе при массовом отравлении хлором