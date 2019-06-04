Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Журналистам показали как строится конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»