Фотогалереи
В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

В Историческом сквере волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.
Новости 24
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