Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"
Матч Чемпионата России: "Урал" 2-2 "Локомотив"