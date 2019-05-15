Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм

Второй день противостояния за сквер у Драмтеатра, где хотят построить храм