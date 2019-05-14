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Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра
Новости 24
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В Екатеринбурге, во время задержания бойца РМК, распылили перцовый баллончик и кинули бутылку в толпу
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