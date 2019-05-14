Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра

Великое противостояние горожан и охраны "РМК" в борьбе за сквер у драмтеатра