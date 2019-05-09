В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны