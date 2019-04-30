Фотогалереи
Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге

Празднование 370-летия пожарной охраны России в Екатеринбурге
Новости 24
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