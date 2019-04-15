На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"