Фотогалереи
На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"

На военном полигоне в Чебаркуле прошел окружной этап конкурса "Танковый биатлон"
Новости 24
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