Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным
Траурная церемония прощания с главой госпиталя в Нижнем Тагиле, миллиартером Владиславом Тетюхиным