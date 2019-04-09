Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург
Поезд с трофейной техникой боевиков "Сирийский перелом" прибыл в Екатеринбург