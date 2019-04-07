Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм
Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм