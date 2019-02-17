В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"
В аэропорту "Кольцово" встретили спортсменов, участников I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"