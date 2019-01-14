В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
В Екатеринбурге прошел 18й фестиваль "Старый новый рок - 2019"
Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сети